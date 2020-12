Mes, Conte sicuro: “Il Governo non cadrà, la riforma sarà approvata” (Di sabato 5 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte resta fiducioso sul Mes. Infatti per il Presidente del Consiglio la riforma verrà approvata a breve. Continua a suscitare non poche tensioni la vicenda Mes, con il Governo pronto ad approvarlo ed il Movimento 5 Stelle pronto ad opporsi. In molti, infatti, hanno ipotizzato una possibile caduta del Governo proprio a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Il premier Giusepperesta fiducioso sul Mes. Infatti per il Presidente del Consiglio laverrà approvata a breve. Continua a suscitare non poche tensioni la vicenda Mes, con ilpronto ad approvarlo ed il Movimento 5 Stelle pronto ad opporsi. In molti, infatti, hanno ipotizzato una possibile caduta delproprio a L'articolo proviene da Inews.it.

borghi_claudio : Che sia chiaro, la riforma del MES andò avanti anche quando eravamo anche noi al governo, ma lì fu colpa di conte c… - insopportabile : Fatemi capire, il Premier Conte illustra il DPCM e le domande dei giornalisti sono sul MES, sulla compagna del Prem… - borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - Mania48Mania53 : RT @RadioSavana: Di Maio per salvare la poltrona voterà a favore della riforma del Mes: 'Non voterò contro Conte.' @AlbertoBagnai lo fulmin… - CTodde : RT @GeopoliticalCen: Conte:”non cadrò sul MES, e l’Italia andrà in Europa ad approvare la riforma”. Un grande giornalista fece una consider… -