Lamorgese: “Natale difficile, lontano da tradizioni” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Ci sarà una militarizzazione del territorio”, dice Lamorgese, “specie nel periodo delle festività natalizie. Ci sarà un controllo discreto, non ci può essere una militarizzazione delle città”. Così dichiara la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24 Live In Courmayeur. E, ha aggiunto, “faremo ulteriori controlli, più incisivi, alle frontiere e negli aeroporti per evitare il diffondersi della pandemia. Più controlli e tamponi. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo avuto l’esperienza dell’estate che non è stata positiva, e dobbiamo evitare assolutamente una terza ondata“. “Ci saranno forze di polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo”. E “lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020) “Ci sarà una militarizzazione del territorio”, dice, “specie nel periodo delle festività natalizie. Ci sarà un controllo discreto, non ci può essere una militarizzazione delle città”. Così dichiara la ministra dell’Interno, Luciana, a Sky TG24 Live In Courmayeur. E, ha aggiunto, “faremo ulteriori controlli, più incisivi, alle frontiere e negli aeroporti per evitare il diffondersi della pandemia. Più controlli e tamponi. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo avuto l’esperienza dell’estate che non è stata positiva, e dobbiamo evitare assolutamente una terza ondata“. “Ci saranno forze di polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo”. E “lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma ...

