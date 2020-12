Il touch di iPhone 11 non funziona? Apple sostituisce il display gratuitamente (Di sabato 5 dicembre 2020) Da Cupertino hanno annunciato che alcuni modelli base prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020 potrebbero avere un difetto nel modulo schermo. Ecco come sapere se il tuo melafonino rientra tra quelli ... Leggi su today (Di sabato 5 dicembre 2020) Da Cupertino hanno annunciato che alcuni modelli base prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020 potrebbero avere un difetto nel modulo schermo. Ecco come sapere se il tuo melafonino rientra tra quelli ...

AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha annunciato un programma di richiamo per gli iPhone 11 che presentato problemi al touch screen del display.… - pimpinella : Utilizzare Inizia subito per trasferire i dati su un nuovo iPhone, iPad o iPod touch - AppleRTweet : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha annunciato un programma di richiamo per gli iPhone 11 che presentato problemi al touch screen del display.… - Vittorino1806 : Oggi Apple ha annunciato un programma di richiamo per gli iPhone 11 che presentato problemi al touch screen del dis… - Webdgm1 : ?? Auricolare Bluetooth, Cuffie Bluetooth touch Senza Fili con scatola di ricarica,24h Playtime 3D stereo HD Cuffie… -