Il colore della solitudine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Di Vincenzo Calafiore 05 Dicembre 2020 Udine Forse per poter navigare in questa vita ci vorrebbero delle carte nautiche, chiare, di parole semplici e comprensibili, dettagliate. Improvvisamente in questo oceano vasto di solitudini e di venti forti, onde capace di distruggere se piombano addosso, se non si è capaci di affrontarle, all’orizzonte appare una linea scura di una terra, l’approdo sicuro. Un tempo sono stato navigante e sono stato lontano dalla vita, io e lei siamo stati assieme, ci siamo salvati dalle tempeste, siamo stati naviganti noi due senza conoscere l’amore e piccoli senza conoscere la vita; ci ha mandati lontano, lontano da noi stessi, senza spiegarci come tornare e siamo stati male e assieme siamo tornati. Abbiamo assieme scalato montagne d’acqua, senza mai alzare la testa per vedere se fossero finite, stanchi e affamati d’amore, allenati alla ...