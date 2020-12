Asma | sei nuove linee guida del 2020

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il National Institute of Health ha annunciato oggi 19 raccomandazioni in sei aree chiave della diagnosi, gestione e trattamento dell’. La nuova, che è stata pubblicata sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, rappresenta il primo aggiornamento allefederali complete sulla gestione e il trattamento dell’. Non venivano aggiornate da oltre un decennio, si concentrano su interventi di trattamento su misura per gruppi di età specifici in base alla gravità della malattia, utilizzando corticosteroidi inalatori, a lungo antagonisti antimuscarinici attivi, immunoterapia, mitigazione degli allergeni indoor, test dell’ossido nitrico esalato frazionato e termoplastica bronchiale. Le raccomandazioni si basano su revisioni sistematiche condotte dall’Agenzia per la ricerca e ...