A Natale 70 mila agenti controlleranno che non violiamo il coprifuoco

AGI - "Le forze di polizia che utilizziamo sono un numero elevato: nel periodo natalizio ci saranno 70 mila unità addetti a questo tipo di controllo ma con grande senso di equilibrio dal momento che sono aperti i negozi anche per salvaguardare un certo tipo di economia". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24 Live In Courmayeur. Parlando dei controlli effettuati dalle forze di polizia per il rispetto delle regole anti Covid, Lamorgese ha spiegato che "i controlli sono necessari da parte delle forze di polizia: dal mese di settembre ad oggi - ha sostenuto - sono stati fatti circa sei milioni di controlli, anche se il 50% sono stati registrati nel mese di ottobre e novembre". "Però il problema è la nostra responsabilità personale: dobbiamo renderci conto che dobbiamo portare sempre la mascherina, evitare assembramenti. I controlli sono necessari".

