Vortice POLARE | meteo Dicembre di una volta | acuto Maltempo | intense nevicate

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020)due settimane invernale. Altro che“mangia Inverno”. Per il momento deve stare a guardare, perché se è vero che stiamo osservando unestremamente forte è altrettanto vero che non sta riuscendo a propagare la propria influenza ai piani bassi. Sopra le nostre teste, ed è ciò che più ci interessa ai fini delle condizionipreviste, l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla. Sarà La Nina, saranno le anomalie termiche oceaniche, sarà quel che volete fatto sta che le prossime due settimane sono già segnate in calendario. Per gli amanti del freddo, per gli amanti della neve, per gli amanti delci sarà da divertirsi. Per chi odia questi elementi, al contrario, sarà un calvario. L’aria freddairromperà a più riprese sul ...