Un bel vaffa al 2020 | la geniale e condivisibile idea del benzinaio napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando ha visto il catalogo delle luminarie natalizie non ha avuto dubbi: “Devi farmela come dico io, stavolta”, ha detto, “su misura”. E così il titolare dell’impianto Pinto Petroli, a via Domenico Fontana, ha scelto una scritta inequivocabile: “”. Come non essere d’accordo con lui? L'articolo proviene da Anteprima24.it.