Telefonia | allarme su nuova truffa “Sim Swap”

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 4 dicembre 2020): i consumatori lanciano l’sullache tramite SIM svuota i conti correnti. Agcom apre procedura CONSUMERISMO No Profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia, lancia oggi l’in merito ad unache sta spopolando in Italia, e che ha già coinvolto un elevato numero di utenti, provocando danni economici enormi.… L'articolo Corriere Nazionale.