Suarez, esame farsa a Perugia: richieste 'avanzate dalla Juve' (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA - Da quanto emerge dagli accertamenti condotti dalla guardia di finanza coordinata dalla procura di Perugia, i contenuti della prova 'farsa' erano stati "preventivamente comunicati" a Luis Suarez ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA - Da quanto emerge dagli accertamenti condottiguardia di finanza coordinataprocura di, i contenuti della prova '' erano stati "preventivamente comunicati" a Luis...

Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - fanpage : Caso #Suarez, indagati i vertici della Juventus - ZZiliani : (Come da promessa, come ogni lunedì mattina) CARA @FIGC, NON ABBIAMO PIÙ SAPUTO NULLA DELL'INCHIESTA SULL'ESAME… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CASO - Corriere della Sera: 'Suarez, l’esame fu una farsa', indagati manager della Juventus, sospesa la rettrice del… - 1926_cri : RT @pisto_gol: Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- -