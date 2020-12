Silvia Romano, un testimone a 'Le Iene': 'Poteva essere liberata molto prima' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Documenti inediti sul sequestro di Silvia Romano . La ragazza è rimasta nelle mani dei rapitori 535 giorni tra il Kenya e la Somalia, ma secondo il servizio esclusivo de 'Le Iene' Poteva essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Documenti inediti sul sequestro di. La ragazza è rimasta nelle mani dei rapitori 535 giorni tra il Kenya e la Somalia, ma secondo il servizio esclusivo de 'Le...

LegaSalvini : ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALI… - redazioneiene : Oltre cinquecento giorni in mano ai sequestratori. Forse per colpa di qualcuno che ha cercato di arricchirsi sul su… - Pietro_ansia : @Saverio_94 Certi servizi sono noiosi. Ieri ho trovato interessante solo il caso del peschereccio affondato e quello di Silvia Romano - peoplexpressit : “Silvia Romano poteva essere liberata prima” VIDEO esclusiva testimonianza - Io_Selvatica : @giure99 Ieri sera Le Iene hanno mandato in onda un servizio sul rapimento e poi liberazione di Silvia Romano, che… -