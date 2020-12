Roma, ritirati in un anno oltre 200 permessi per disabili: c’è chi li utilizzava anche dopo la morte del titolare (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si celebrava ieri la giornata internazionale delle persone con disabilità, le quali, purtroppo, ancora oggi, in molte occasioni, subiscono ingiustizie. La Polizia Locale di Roma Capitale prosegue il suo tempo a tutela delle persone disabili e ha avviato da tempo un attività mirata al contrasto di abusi, tra questi: occupare un posto riservato ai disabili senza averne titolo, utilizzare contrassegni falsi o farne un uso scorretto, che di fatto impediscono l’esercizio di un diritto da parte di chi ha reali esigenze. Nel corso di quest’anno sono oltre 25mila i controlli eseguiti dalle pattuglie per contrastare questi comportamenti illeciti e più di 200 i permessi per disabili ritirati perchè scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si celebrava ieri la giornata internazionale delle persone contà, le quali, purtroppo, ancora oggi, in molte occasioni, subiscono ingiustizie. La Polizia Locale diCapitale prosegue il suo tempo a tutela delle personee ha avviato da tempo un attività mirata al contrasto di abusi, tra questi: occupare un posto riservato aisenza averne titolo, utilizzare contrassegni falsi o farne un uso scorretto, che di fatto impediscono l’esercizio di un diritto da parte di chi ha reali esigenze. Nel corso di quest’sono25mila i controlli eseguiti dalle pattuglie per contrastare questi comportamenti illeciti e più di 200 iperperchè scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati ...

