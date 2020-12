Rally Sandalion, la nuova sfida a due ruote di Danilo Petrucci (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal 6 all'8 dicembre, in Sardegna, si terrà il Rally Sandalion e tra i tanti iscritti troveremo un volto noto della MotoGP: Danilo Petrucci . Vincitore quest'anno del Gran Premio di Francia, a Le Mans,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal 6 all'8 dicembre, in Sardegna, si terrà ile tra i tanti iscritti troveremo un volto noto della MotoGP:. Vincitore quest'anno del Gran Premio di Francia, a Le Mans,...

motosprint : Rally Sandalion, la nuova sfida a due ruote di Danilo #Petrucci - infoitsport : Danilo Petrucci vola in Sardegna: sarà al Rally Sandalion - corsedimoto : MOTOGP - Danilo #Petrucci approfitta della pausa #MotoGP per partecipare al Rally #Sandalion, seconda prova del Cam… - DameeXV : RT @AlessioPiana130: Compare un nome conosciuto nell'entry list dell'ultima tappa del Campionato Italiano Motorally in programma questo wee… - ImpieriFilippo : RT @AlessioPiana130: Compare un nome conosciuto nell'entry list dell'ultima tappa del Campionato Italiano Motorally in programma questo wee… -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Sandalion Danilo Petrucci vola in Sardegna: sarà al Rally Sandalion Corse di Moto Rally Sandalion, la nuova sfida a due ruote di Danilo Petrucci

Il ternano, dopo aver salutato definitivamente la “rossa”, affronta la prima sfida in sella alla KTM in una nuova affascinante prova all’insegna dell’off road ...

MotoGP, Danilo Petrucci: “KTM può essere la mia ultima chance”

Danilo Petrucci vestirà i colori KTM Tech3 nella stagione MotoGP 2021. Per l'ex Ducati sarà un anno decisivo per il suo futuro professionale.

Il ternano, dopo aver salutato definitivamente la “rossa”, affronta la prima sfida in sella alla KTM in una nuova affascinante prova all’insegna dell’off road ...Danilo Petrucci vestirà i colori KTM Tech3 nella stagione MotoGP 2021. Per l'ex Ducati sarà un anno decisivo per il suo futuro professionale.