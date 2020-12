Microsoft Launcher (Beta): drag and drop per creare gruppi di app (Di venerdì 4 dicembre 2020) La variante Beta di Microsoft Launcher si è aggiornata oggi per Android implementando la possibilità di utilizzare il drag and drop per creare gruppi di app. Changelog Adesso è possibile creare gruppi di app utilizzando il drag and drop. Ora è più facile cancellare le pagine in modalità Overview. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Microsoft Launcher (Beta) per smartphone e tablet Android è numerata 6.2.201104.93015 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Play Store Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 4 dicembre 2020) La variantedisi è aggiornata oggi per Android implementando la possibilità di utilizzare ilandperdi app. Changelog Adesso è possibiledi app utilizzando iland. Ora è più facile cancellare le pagine in modalità Overview. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di) per smartphone e tablet Android è numerata 6.2.201104.93015 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Play Store

WindowsBlogIta : Microsoft Launcher (Beta) introduce il drag & drop per creare gruppi di app - filippo_mol : Microsoft Launcher (Beta) introduce il drag and drop per creare gruppi di app - faggyvee : Microsoft Launcher (Beta) introduce il drag and drop per creare gruppi di app - ProH4Ck : Microsoft Launcher (Beta) introduce il drag and drop per creare gruppi di app - alex_m_84 : Microsoft Launcher (Beta) introduce il drag and drop per creare gruppi di app -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Launcher Microsoft Launcher si aggiorna, ma perde qualche funzionalità TuttoAndroid.net Microsoft Launcher si aggiorna, ma perde qualche funzionalità

Oggi Microsoft lancia un aggiornamento del suo launcher che lo rende più stabile e migliorato, ma con qualche svantaggio.

Red Dead Online versione standalone disponibile dal 1° dicembre

Potete ottenere Red Dead Online come gioco indipendente l'1 dicembre.In più, i primi dettagli della nuova espansione Bounty Hunters. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...

Oggi Microsoft lancia un aggiornamento del suo launcher che lo rende più stabile e migliorato, ma con qualche svantaggio.Potete ottenere Red Dead Online come gioco indipendente l'1 dicembre.In più, i primi dettagli della nuova espansione Bounty Hunters. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...