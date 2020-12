Mes, Morra: "E' meglio patrimoniale su super ricchi" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic.(Adnkronos) - Imu sul patrimonio 'commerciale' della Chiesa e "patrimoniale per i super ricchi, che in Italia sono 2.774. Io credo che già queste due proposte facciano capire come si possa recuperare qualche risorsa senza far riferimento a uno strumento", il Mes, "che comunque produrrebbe debito pubblico, quel debito che dovrebbero pagare tutti, sia quelli che hanno un patrimonio da 50 mln di euro a salire sia quelli che hanno un patrimonio di 50 euro, talvolta nemmeno quelli. Io personalmente preferisco che a pagare un pochino in più siano quelli che hanno di più". Così il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, in un lungo video postato su Facebook. Morra avanza anche un'altra proposta, che ieri gli è stata avanzata da Gino Strada. "Allontanando la sanità privata dalla sanità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic.(Adnkronos) - Imu sul patrimonio 'commerciale' della Chiesa e "per i, che in Italia sono 2.774. Io credo che già queste due proposte facciano capire come si possa recuperare qualche risorsa senza far riferimento a uno strumento", il Mes, "che comunque produrrebbe debito pubblico, quel debito che dovrebbero pagare tutti, sia quelli che hanno un patrimonio da 50 mln di euro a salire sia quelli che hanno un patrimonio di 50 euro, talvolta nemmeno quelli. Io personalmente preferisco che a pagare un pochino in più siano quelli che hanno di più". Così il presidente della Commissione Antimafia Nicola, in un lungo video postato su Facebook.avanza anche un'altra proposta, che ieri gli è stata avanzata da Gino Strada. "Allontanando la sanità privata dalla sanità ...

