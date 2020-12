L'Ue: 'La quarantena per chi rientra nel proprio Paese non riduce il numero dei contagi' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo l', per chi rientra dall'estero, non sarebbe necessario l'obbligo di quarantena. In particolare: 'Restrizioni come la quarantena non contribuiscono in modo significativo alla riduzione della ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo l', per chidall'estero, non sarebbe necessario l'obbligo di. In particolare: 'Restrizioni come lanon contribuiscono in modo significativo alla riduzione della ...

RobTallei : Gli italiani all'estero che oggi cercano di capire se dovranno fare la quarantena al rientro per Natale. - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - RobTallei : Se per evitare che quattro sciagurati vadano a sciare in Austria mettete la quarantena per gli italiani che lavoran… - Valenti67828562 : Alex Di Giorgio ha appena annunciato che oggi sarebbe iniziata la sua quarantena per poi entrare al GF ma per motiv… - LaFrauMi1 : RT @consolesvizzIT: ?? A partire dal 14 dicembre obbligo di quarantena per chi proviene dal Veneto, l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Gi… -