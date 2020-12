Inter, possibile panchina per Lautaro Martinez: si scalda Sanchez (Di venerdì 4 dicembre 2020) possibile panchina per Lautaro Martinez in Inter-Bologna. Se così fosse, sarà Alexis Sanchez il partner di Romelu Lukaku Lautaro Martinez domani sera contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina. E’ lo scenario dipinto da Sky Sport in attesa dell’allenamento della squadra di Antonio Conte. L’attaccante argentino è partito titolare nelle ultime due partite dei nerazzurri e per questo motivo Conte potrebbe farlo riposare in vista dell’ultima sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. In caso di panchina per il Toro, sarà Alexis Sanchez il partner di Romelu Lukaku. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020)perin-Bologna. Se così fosse, sarà Alexisil partner di Romelu Lukakudomani sera contro il Bologna potrebbe partire dalla. E’ lo scenario dipinto da Sky Sport in attesa dell’allenamento della squadra di Antonio Conte. L’attaccante argentino è partito titolare nelle ultime due partite dei nerazzurri e per questo motivo Conte potrebbe farlo riposare in vista dell’ultima sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. In caso diper il Toro, sarà Alexisil partner di Romelu Lukaku. Leggi su Calcionews24.com

