Il mondo post-covid: fragilità emotive e socialità simulata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il covid oltre il covid: l’eredità che lascia la pandemia mondiale è davvero una pietra pesante. Dall’economia, al lavoro, passando al sociale, ogni settore ed ogni essere umano: grande o piccolo ha risentito, risente e risentirà degli amari effetti del covid-19, ma ancor di più dei giusti ed emergenziali lockdown, che se in prima battuta hanno cristallizzato il mondo e fermato settori produttivi nonché le vite delle persone, in seconda battuta e sulla scorta della prima esperienza l’impatto non è stato certo meno difficolto e devastante. Settori produttivi messi in ginocchio, economia in difficoltà, lavoro in serio pericolo, l’incertezza del futuro e del domani, ma anche la salute continuamente minacciata, un pericolo costante che ha inciso ed inciderà non poco sulla psiche e sul sociale di ognuno di noi. Il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Iloltre il: l’eredità che lascia la pandemia mondiale è davvero una pietra pesante. Dall’economia, al lavoro, passando al sociale, ogni settore ed ogni essere umano: grande o piccolo ha risentito, risente e risentirà degli amari effetti del-19, ma ancor di più dei giusti ed emergenziali lockdown, che se in prima battuta hanno cristallizzato ile fermato settori produttivi nonché le vite delle persone, in seconda battuta e sulla scorta della prima esperienza l’impatto non è stato certo meno difficolto e devastante. Settori produttivi messi in ginocchio, economia in difficoltà, lavoro in serio pericolo, l’incertezza del futuro e del domani, ma anche la salute continuamente minacciata, un pericolo costante che ha inciso ed inciderà non poco sulla psiche e sul sociale di ognuno di noi. Il ...

marattin : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - fattoquotidiano : Maradona, il post di Gianni Minà: “E ora silenzio. Il suo prezzo al mondo del pallone lo ha pagato da tempo. Non co… - CTNA_aerospazio : Difesa nel mondo post Covid. Il dialogo tra Guerini, Allen e Profumo. Scrive Stefano Pioppi - messveneto : Grillo dal blog contro il Mes: “Strumento inutile”: In un post la “Mes è finita” il fondatore del M5 Stelle spiega… - AuraZacchi : RT @Internazionale: Quattro milioni di persone nel mondo potrebbero essere affette dalla sindrome del covid lungo o post-covid, con disturb… -