Il Mes fa tremare il Governo: “Fi non voterà la risoluzione”, dice Schifani (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il voto del 9 dicembre sul Mes sarà decisivo per la stabilità della maggioranza: l’ipotesi che vinca il no fa tremare il Governo. Se il Governo deve cadere, cadrà perché non riuscirà a ottenere i voti necessari sulla risoluzione per il Mes. È questo il senso delle parole di Renato Schifani, senatore in quota Forza L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il voto del 9mbre sul Mes sarà decisivo per la stabilità della maggioranza: l’ipotesi che vinca il no fail. Se ildeve cadere, cadrà perché non riuscirà a ottenere i voti necessari sulla risoluzione per il Mes. È questo il senso delle parole di Renato, senatore in quota Forza L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

