Gattuso non sa a che gioco sta giocando. Ed è un anno che va avanti così (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Ormai non lo so più dove gioco» Mertens non lo sa a che gioco sta giocando. Sa che gli piace, si diverte. Sorride mentre infila le parole al microfono, a scanso dei malintenditori: non è mica polemica. Però poi detta la frase a cui noi cattivi ci appigliamo: «Stiamo ancora un po’ cercando come giocare» È un anno che il Napoli è nelle mani di Gattuso, e il moto ondivago a cui ci siamo abituati comincia ad essere un problema. Un anno, nel calcio, è tanto. Un anno di un allenatore non vale sette anni di un uomo. E questa lassità, il credito di tolleranza riservato a Gattuso, è un inedito da queste parti: per i risultati, non più considerati matematica ma opinione, e per l’identità. A sfogliare il Napoli degli ultimi mesi ne esce fuori un cartone animato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Ormai non lo so più dove» Mertens non lo sa a chesta. Sa che gli piace, si diverte. Sorride mentre infila le parole al microfono, a scanso dei malintenditori: non è mica polemica. Però poi detta la frase a cui noi cattivi ci appigliamo: «Stiamo ancora un po’ cercando come giocare» È unche il Napoli è nelle mani di, e il moto ondivago a cui ci siamo abituati comincia ad essere un problema. Un, nel calcio, è tanto. Undi un allenatore non vale sette anni di un uomo. E questa lassità, il credito di tolleranza riservato a, è un inedito da queste parti: per i risultati, non più considerati matematica ma opinione, e per l’identità. A sfogliare il Napoli degli ultimi mesi ne esce fuori un cartone animato ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’@AZAlkmaar è una squadra ben organizzata con giocator… - Tommasolabate : Gattuso non ha mai paura di dire quello che pensa. “Per Maradona, troppa gente senza mascherine”. Chapeau. - Marioplanino : RT @napolista: #Gattuso non sa a che gioco sta giocando. Ed è un anno che va avanti così L’ha detto col sorriso #Mertens. Dopo un anno di g… - napolista : #Gattuso non sa a che gioco sta giocando. Ed è un anno che va avanti così L’ha detto col sorriso #Mertens. Dopo un… - albinodamato : Non capisco perché Gattuso si ostina a schierare Petagna in ogni partita sbaglia goal decisivi.. Io proverei Lorent… -