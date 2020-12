Elisabetta Gregoraci: “Non esiste alcun contratto con Flavio Briatore, è una cosa che mi ha ferito molto” (Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci, durante la diretta del GF Vip, ha smentito l'esistenza di un accordo post-matrimoniale con l'ex marito Flavio Briatore. Leggi su gossipblog (Di sabato 5 dicembre 2020), durante la diretta del GF Vip, ha smentito l'nza di un accordo post-matrimoniale con l'ex marito

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Giornaleditalia : Gf Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha confessato tutto: ha un contratto con Briatore? Rivelazione CHOC - itsecretlove : Ok andiamo avanti all'abbandono di Elisabetta Gregoraci. Il Twitter merita una gioia oggi #gfvip - blogtivvu : Nessun contratto tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci: lei smentisce al #GFVip - Rebbi95361350 : Il potere di Pierpaolo? Sorprendere sempre. Sì, anche Elisabetta Gregoraci #gregorelli -