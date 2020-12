Dpcm | con due soli articoli si cancellano le libertà per nascondere mesi di fallimenti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal prof. Stefano Cherti, docente di Diritto Civile all’Università di Cassino, riceviamo e volentieri pubblichiamo Come era facilmente immaginabile il nuovovarato nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre assesta un altro durissimo colpo allee ai diritti costituzionalmente garantiti. Con un provvedimento disi cancella uno stato di diritto che sembrava non poter essere messo in discussione, e si varano misure che non hanno alcun precedente nella storia repubblicana. Neanche fossimo ripiombati negli anni più bui del terrorismo, neanche ci fosse una terza guerra mondiale in atto. C’è solo l’incapacità, ormai manifesta, di saper far funzionare la scuola, i trasporti, la sanità, la giustizia. Quello che sconcerta è il fatto che questa ennesima (e gravissima) compressione delle ...