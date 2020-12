Covid, ancora 408 positivi in Abruzzo e purtroppo 15 decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 29604 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 408 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 100 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 54, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 955 (di età compresa tra 60 e 93 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 10857 dimessi/guariti (+429 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 29604 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 408 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 100 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 54, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 955 (di età compresa tra 60 e 93 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara). Nel numero dei casisono compresi anche 10857 dimessi/guariti (+429 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei ...

L'incidenza, mette in evidenza il monitoraggio, rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente in ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - La pandemia, il lockdown e l'attuale situazione epidemiologica ancora preoccupante hanno messo e mettono a dura ...

L'incidenza, mette in evidenza il monitoraggio, rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente in ...Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - La pandemia, il lockdown e l'attuale situazione epidemiologica ancora preoccupante hanno messo e mettono a dura ...