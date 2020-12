Chiesa alla ricerca di sé stesso | e sbuca la richiesta di Pirlo

Leggi su serieanews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Federicoè andato in gol in Champions, prosegue la sua crescita eanche unafatta da Andrea. Per Federicol’avvio di stagione non è stato particolarmente brillante. L’arrivo in pompa magnacorte bianconera ha ovviamente generato tanto rumore e le solite aspettative di un ambiente che aspetta chi prenderà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.