Basta il tampone o serve la quarantena? Ecco gli obblighi per chi torna in Italia dall’estero per Natale e Capodanno

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Glini che vivono e lavorano all’estero potrannore a casa per le feste di. Ma qual è la procedura che dovranno seguire? A stabilirla è il nuovo Dpcm per il periodo delle feste che sancisce le modalità di rientro indal 4 dicembre al 15 gennaio (quando scadrà il Dpcm con le misure anti-Covid in questione). La premessa è che in generale i viaggi restano sconsigliati a meno che non vengano intrapresi per esigenze lavorative, di salute, o di necessità. Come funziona fino al 20 dicembre A chiinfino al 20 dicembre da un Paese europeo – o meglio da uno dei 27 dell’Unione, dal Regno Unito, da Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, Andorra, San Marino o principato di Monaco – basterà l’esito di un ...