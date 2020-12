Ancona, donna dimessa da pochi minuti viene travolta da un'ambulanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un'anziana donna di 71 anni è stata investita da un'ambulanza ad Ancona, pochi minuti dopo essere stata dimessa dal vicino ospedale per una visita. Anziana investita da ambulanza, era stata appena dimessa dall’ospedale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un'anzianadi 71 anni è stata investita da un'addopo essere statadal vicino ospedale per una visita. Anziana investita da, era stata appenadall’ospedale su Notizie.it.

