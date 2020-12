Valerio Scanu in ansia, paura per il padre ricoverato per il Covid-19 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non è facile restare calmi, ma Valerio Scanu si impone di farlo e di essere fiducioso, è quanto emerge da un’intervista su Oggi dove racconta della positività al Covid-19 del padre (una notizia che lui aveva tenuto riservata ma che è trapelata per un commento privato sui social). Papà Tonino è infatti ricoverato all’ospedale di Olbia e lui non riesce ad avere notizie. “So che è in terapia semi intensiva con il casco che lo aiuta a respirare. Poi però è stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso”. Valerio Scanu la confessione: ‘L’angelo è arrivato nel periodo più buio della mia vita’ Nell’intervista l’artista sottolinea tutte le difficoltà che ci sono nel fare il tampone, i tempi lunghi: “C’è qualcosa che nel nostro ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non è facile restare calmi, masi impone di farlo e di essere fiducioso, è quanto emerge da un’intervista su Oggi dove racconta della positività al-19 del(una notizia che lui aveva tenuto riservata ma che è trapelata per un commento privato sui social). Papà Tonino è infattiall’ospedale di Olbia e lui non riesce ad avere notizie. “So che è in terapia semi intensiva con il casco che lo aiuta a respirare. Poi però è stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso”.la confessione: ‘L’angelo è arrivato nel periodo più buio della mia vita’ Nell’intervista l’artista sottolinea tutte le difficoltà che ci sono nel fare il tampone, i tempi lunghi: “C’è qualcosa che nel nostro ...

