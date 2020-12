Una nuova ricerca studia le “droplet”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Abbiamo sentito spesso parlare delle “droplets”, le particelle di saliva responsabili della trasmissione del Covid-19. Un nuovo studio ora è in grado, attraverso macchinari, di osservarne la nucleazione. La nucleazione è un fenomeno onnipresente che governa la formazione di goccioline e bolle nei sistemi utilizzati per la condensazione, la desalinizzazione, la scissione dell’acqua, la crescita dei cristalli e molti altri importanti processi industriali. Ora, per la prima volta, unatecnica di microscopia sviluppata al MIT consente di osservare direttamente il processo in dettaglio, il che potrebbe facilitare la progettazione di superfici migliorate e più efficienti per una varietà di tali processi. L’innovazione utilizza apparecchiature convenzionali di microscopio elettronico a scansione, ma aggiunge unatecnica di elaborazione ...

PediciniEu : Ho ricevuto una nuova notifica di procedura sanzionatoria da parte dei probiviri del M5S. È ormai evidente a tutti… - marattin : Stamattina mi sono confrontato con @NFratoianni, autore della proposta su una nuova tassa patrimoniale. In sei min… - WeCinema : Il cult di Robert Zemeckis 'Chi ha incastrato Roger Rabbit?' usciva oggi #2dicembre 1988 nelle sale italiane. Un ma… - barbara7319 : Guardo oltre quella linea dell'orizzonte; tutto è pronto affinché una nuova notte si affacci alla vita ed i ricordi… - FunMusica : Shannon e Shannade Clermont hanno pubblicato una nuova foto. -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova

askanews

(Teleborsa) - Con una direttiva del Ministro Stefano Patuanelli sono stati stanziati dal MiSE risorse pari a 100 milioni di euro in favore dei Contratti di Sviluppo per la mobilità sostenibile, ...ROMA, 03 DIC - Un festival scouting, per far emergere i giovani di talento in rete e incoronare la 'web music star' 2021: nasce con queste ambizioni il Cecchetto Festival, evento online 'under 33' ide ...