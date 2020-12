Nuovo dpcm, l’anticipazione di Faraone: “Ristoranti aperti a pranzo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Davide Faraone, senatore di Italia Viva ha dichiarato che nel Nuovo dpcm ci saranno alcune novità riguardanti i ristoranti. Davide Faraone (Facebook)Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, parlando ad un noto tg nazionale, ha dichiarato che nel Nuovo dpcm sarà prevista l’apertura dei ristoranti, per pranzo, a Natale, Capodanno ed Epifania, oltre al 26 dicembre. Una misura in attesa se si considera quanto dichiarato da alcuni esponenti del Governo nei giorni scorsi. Altra misura che di certo farà molto discutere, anticipata da Faraone, riguarda l’apertura degli hotel nelle regioni in cui ci sarà, di fatto, una stagione invernale. Una scelta che di certo aprirà a discussioni infinite, ma che secondo il senatore ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Davide, senatore di Italia Viva ha dichiarato che nelci saranno alcune novità riguardanti i ristoranti. Davide(Facebook)Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, parlando ad un noto tg nazionale, ha dichiarato che nelsarà prevista l’apertura dei ristoranti, per pranzo, a Natale, Capodanno ed Epifania, oltre al 26 dicembre. Una misura in attesa se si considera quanto dichiarato da alcuni esponenti del Governo nei giorni scorsi. Altra misura che di certo farà molto discutere, anticipata da, riguarda l’apertura degli hotel nelle regioni in cui ci sarà, di fatto, una stagione invernale. Una scelta che di certo aprirà a discussioni infinite, ma che secondo il senatore ...

