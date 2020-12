Nuovo Dpcm, bozza: spostamenti vietati dal 21, no deroghe. A Capodanno coprifuoco fino alle 7. Sci e scuola dal 7 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nessuna deroga al divieto di spostamenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio e coprifuoco esteso fino alle 7 del mattino a Capodanno. Sono due delle novità inserite nella... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nessuna deroga al divieto ditra il 21 dicembre e il 6esteso7 del mattino a. Sono due delle novità inserite nella...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - Guido_1927 : @DevisZanaga Con me sfondi una porta aperta ma purtroppo i dpcm son fatti per quelli che si ammassano il giorno del… - clakiwi67 : @mgmaglie @MinistroEconom1 @24Mattino @OGiannino Visto il nuovo decreto dpcm notturno mi aspetto che il giorno di n… -