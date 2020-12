NON CI SARÀ UNA SECONDA POSSIBILITÀ “Trump deve rimuovere ogni traditore con un colpo chirurgico perfettamente programmato” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il POTUS sta affrontando la “decisione del Millennio”. Il destino della Repubblica americana è in bilico. I ladri delle elezioni non saranno ostacolati in questo furto. A loro non importa che più della metà degli americani sappia che Biden ha rubato. I globalisti possiedono e gestiscono tutte le istituzioni pertinenti, inclusa l’intera comunità Intel statunitense. Il sedizioso Mainstream Media funziona come il Mockingbird Media della CIA per cui è stato istituito. Quindi Trump ne farà uno, E SOLO UNO, prima del 20 gennaio. Ha bisogno di tagliare la testa. Ciò significa che tutti i capi del colpo di stato guidato dai Democratici, il furto elettorale coordinato dallo Stato profondo e la rivoluzione colorata controllata dai globalisti devono essere radunati e GITMO. Tutti: Obama, Clinton, Bidens, Soros, Gates, Brennan, Clapper, Hayden, Comey, Mueller, Weissmann, Pelosi, ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il POTUS sta affrontando la “decisione del Millennio”. Il destino della Repubblica americana è in bilico. I ladri delle elezioni non saranno ostacolati in questo furto. A loro non importa che più della metà degli americani sappia che Biden ha rubato. I globalisti possiedono e gestiscono tutte le istituzioni pertinenti, inclusa l’intera comunità Intel statunitense. Il sedizioso Mainstream Media funziona come il Mockingbird Media della CIA per cui è stato istituito. Quindi Trump ne farà uno, E SOLO UNO, prima del 20 gennaio. Ha bisogno di tagliare la testa. Ciò significa che tutti i capi deldi stato guidato dai Democratici, il furto elettorale coordinato dallo Stato profondo e la rivoluzione colorata controllata dai globalisti devono essere radunati e GITMO. Tutti: Obama, Clinton, Bidens, Soros, Gates, Brennan, Clapper, Hayden, Comey, Mueller, Weissmann, Pelosi, ...

