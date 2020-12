Natale, a tavola con i nonni solo i conviventi: firmate le nuove norme (Di giovedì 3 dicembre 2020) Natale a casa, senza amici e parenti, per evitare la terza ondata. Firmate nella notte le nuove norme per regolamentare gli spostamenti degli italiani durante la feste natalizie. Passa la linea dura voluta dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Natale a casa, senza amici e parenti, per evitare la terza ondata. Firmate nella notte le nuove norme per regolamentare gli spostamenti degli italiani durante la feste natalizie. Passa la linea dura voluta dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

VittorioSgarbi : Il ministro della Salute (persa) Speranza oggi ci dirà in quanti, a Natale, potremo stare a tavola. Beh, arrivati a… - BrunoVespa : Posso chiedere che senso ha chiudere i massacratissimi ristoranti a Natale e S.Stefano? I posti a tavola sono semp… - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Governo, Dpcm Natale: a tavola in 10. Nessun cambio Regione dal 21/12 al 6/1 - MaurizioTorchi2 : RT @DSantanche: #Natale Il Governo #Conte ha appena deciso i posti a tavola. Aspettiamo direttive per il menù... #Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Natale tavola A Natale in Spagna si potrà essere a tavola in 10 AGI - Agenzia Italia Il Governo ha deciso: vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre, tra comuni a Natale e Capodanno

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte di mercoledì 2 dicembre il decreto legge che permette al governo di fermare dal 21 dicembre gli spostamenti tra le regioni. I ministri hanno poi disc ...

Natale, a tavola con i nonni solo i conviventi: firmate le nuove norme

Passa la linea dura per il dpcm che sarà in vigore da domani per i prossimi 50 giorni: quindi fino al weekend del 23 gennaio.

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte di mercoledì 2 dicembre il decreto legge che permette al governo di fermare dal 21 dicembre gli spostamenti tra le regioni. I ministri hanno poi disc ...Passa la linea dura per il dpcm che sarà in vigore da domani per i prossimi 50 giorni: quindi fino al weekend del 23 gennaio.