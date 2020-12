Napoli, per Gattuso contratto pronto: il regalo di De Laurentis (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutto pronto per la firma del nuovo contratto che legherà Gattuso al Napoli fino al 2023. Il presidente De Laurentis offre condizioni vantaggiose, a breve la firma Aspettando che arrivi la qualificazione in Europa League (manca poco), il Napoli e Gattuso sono destinati a promettersi amore almeno fino al 2023. Secondo il giornale partenopeo “Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tuttoper la firma del nuovoche legheràalfino al 2023. Il presidente Deoffre condizioni vantaggiose, a breve la firma Aspettando che arrivi la qualificazione in Europa League (manca poco), ilsono destinati a promettersi amore almeno fino al 2023. Secondo il giornale partenopeo “Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Napoli, per la Galleria Vittoria lavori soltanto alle facciate: la riapertura al traffico forse... Il Mattino Consiglio comunale di Napoli, Caldoro salva de Magistris: «Un errore far commissariare il Comune oggi»

L'arrivo del commissario al Comune di Napoli sarebbe un danno enorme per la città. Maresca? Un nome che ci consentirebbe di allargare il campo per provare a vincere una sfida non influenzata dal Covid ...

Bilancio SSC Napoli, calano del 61% i compensi alla famiglia ADL: le cifre

Calano i compensi per gli amministratori del Napoli. Il rosso nell’esercizio chiuso il 30 giugno 2020, -19%, ha portato a una diminuzione in quanto ricevuto dal Consiglio d’Amministrazione del club ...

