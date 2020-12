Julianne Moore, 10 curiosità su una splendida neosessantenne (Di giovedì 3 dicembre 2020) È la rossa più elegante, carismatica e sexy del mondo del cinema. È lei, Julianne Moore, che questo 3 dicembre festeggia un compleanno importante, quello dei 60 anni, che però (a differenza di quanto si possa pensare) non sembra essere motivo di dramma per lei. Sarà che ha sempre vissuto con grande naturalezza il tempo che passa, nella consapevolezza che ogni età ha il suo fascino e porta una maggiore sicurezza di sé, anche artistica. Julianne, infatti, negli anni ha saputo coltivare il suo talento e non stupisce trovarla nella recente classifica del New York Times che indica i 25 migliori attrici e attori del ventunesimo secolo. Dagli anni'90 ad oggi è stato un susseguirsi di successi per lei, da film come Nine Months - Imprevisti d'amore e Il mondo perduto - Jurassic Park, che le hanno dato grande popolarità internazionale, ad altri ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) È la rossa più elegante, carismatica e sexy del mondo del cinema. È lei,, che questo 3 dicembre festeggia un compleanno importante, quello dei 60 anni, che però (a differenza di quanto si possa pensare) non sembra essere motivo di dramma per lei. Sarà che ha sempre vissuto con grande naturalezza il tempo che passa, nella consapevolezza che ogni età ha il suo fascino e porta una maggiore sicurezza di sé, anche artistica., infatti, negli anni ha saputo coltivare il suo talento e non stupisce trovarla nella recente classifica del New York Times che indica i 25 migliori attrici e attori del ventunesimo secolo. Dagli anni'90 ad oggi è stato un susseguirsi di successi per lei, da film come Nine Months - Imprevisti d'amore e Il mondo perduto - Jurassic Park, che le hanno dato grande popolarità internazionale, ad altri ...

BalboaRockRocky : aniversariante: Julianne Moore ???? - DRepubblicait : Irresistibile Julianne Moore: a 60 anni è sempre più bella [aggiornamento delle 01:11] - DRepubblicait : Julianne Moore: compie 60 anni l'attrice premio Oscar - Gianniaffarinc1 : RT @Rc95_inv: Viviamo in un'epoca in cui l'orientamento sessuale è vario: ognuno è quello che è.Troppa gente divide le cose per categoria,… - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: Viviamo in un'epoca in cui l'orientamento sessuale è vario: ognuno è quello che è.Troppa gente divide le cose per categoria,… -