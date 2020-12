Ippolito: "Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi" (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - “Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, infettivologo del Comitato tecnico scientifico, intervenuto a “Radio anch'io”. “Semmai si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione”, ha spiegato Ippolito. Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - “Chi ha giàilnon si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali”. Lo ha detto Giuseppe, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, infettivologo del Comitato tecnico scientifico, intervenuto a “Radio anch'io”. “Semmai si dovrà controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione”, ha spiegato

