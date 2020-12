In Italia One UI 3.0 sui Samsung Galaxy S20 con Android 11 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Era solo questione di tempo prima che il Samsung Galaxy S20 ricevesse One UI 3.0 anche in Italia, chiaramente basata su Android 11 ed in versione finale. Questa mattina vi avevamo parlato in questo articolo della disponibilità dell’aggiornamento al di fuori dei confini tricolori, che sono nel frattempo stati varcati come testimoniano i lettori di ‘SamMobile‘. Il pacchetto G98xxXXU5CTKG starebbe compiendo il proprio ingresso in Italia, UK, Germania, Francia, Polonia ed in alcuni Paesi del Nord Europa, nonostante non sia ancora stato annunciato dal colosso di Seul. Il lancio potrebbe essere frutto di un errore, o di chissà che altro. Il programma beta One UI 3.0 era in corso oramai da circa due mesi, e c’erano segnali crescenti che fosse in dirittura d’arrivo, con la versione finale pronta per essere ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Era solo questione di tempo prima che ilS20 ricevesse One UI 3.0 anche in, chiaramente basata su11 ed in versione finale. Questa mattina vi avevamo parlato in questo articolo della disponibilità dell’aggiornamento al di fuori dei confini tricolori, che sono nel frattempo stati varcati come testimoniano i lettori di ‘SamMobile‘. Il pacchetto G98xxXXU5CTKG starebbe compiendo il proprio ingresso in, UK, Germania, Francia, Polonia ed in alcuni Paesi del Nord Europa, nonostante non sia ancora stato annunciato dal colosso di Seul. Il lancio potrebbe essere frutto di un errore, o di chissà che altro. Il programma beta One UI 3.0 era in corso oramai da circa due mesi, e c’erano segnali crescenti che fosse in dirittura d’arrivo, con la versione finale pronta per essere ...

