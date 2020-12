Il Best of dei Boomdabash: vi raccontiamo i nostri primi 15 anni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà un regalo di Natale per i fan, quelli storici e i più recenti, "Don`t worry (Best Of 2005-2020)", la speciale raccolta dei Boomdabash in uscita l'11 dicembre (su etichetta Soulmatical Music / Polydor, Universal music Italy) per festeggiare i loro primi 15 anni di carriera.Una collection di 22 brani, dai grandi successi come "Mambo salentino", "Karaoke", "Per un milione", "Il solito italiano", "Barracuda", "Non ti dico no", a inediti come il nuovissimo brano "Don't worry", il singolo che intitola il progetto, un inno alla speranza, o "Marco e Sara" e "Nun tenimme paura" feat Franco Ricciardi, per non dimenticare alcuni tra i primi brani della band salentina a cui sono molto legati."Volevamo fare un regalo a chi ci ha seguito in questi 15 anni, dalla nostra prima produzione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà un regalo di Natale per i fan, quelli storici e i più recenti, "Don`t worry (Of 2005-2020)", la speciale raccolta deiin uscita l'11 dicembre (su etichetta Soulmatical Music / Polydor, Universal music Italy) per festeggiare i loro15di carriera.Una collection di 22 brani, dai grandi successi come "Mambo salentino", "Karaoke", "Per un milione", "Il solito italiano", "Barracuda", "Non ti dico no", a inediti come il nuovissimo brano "Don't worry", il singolo che intitola il progetto, un inno alla speranza, o "Marco e Sara" e "Nun tenimme paura" feat Franco Ricciardi, per non dimenticare alcuni tra ibrani della band salentina a cui sono molto legati."Volevamo fare un regalo a chi ci ha seguito in questi 15, dalla nostra prima produzione ...

