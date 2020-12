"Flavio Briatore furibondo". Soldi, indiscrezioni sulla mossa estrema contro Elisabetta Gregoraci (Di giovedì 3 dicembre 2020) Adesso Flavio Briatore è nero. Nerissimo. La sua ex moglie al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, potrebbe aver alzato un polverone e lui, secondo le indiscrezioni di Nuovo tv, vorrebbe rivedere gli accordi sul divorzio con Elisabetta Gregoraci. Si tratta di una vera cannonata che arriva all'improvviso. In questi mesi gli accordi sul loro divorzio sono rimasti nell'ombra: nessuno sa cosa sia stato messo nero su bianco dai loro avvocati. Ma si parla, da rumors, ci cifre a doppi zeri. La Gregoraci, protagonista prima di un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli e poi di una clamorosa lite con Giulia Salemi, adesso sarebbe troppo presente sulle scene - secondo il suo ex marito. E dalle indiscrezioni raccolte dal settimanale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Adessoè nero. Nerissimo. La sua ex moglie al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, potrebbe aver alzato un polverone e lui, secondo ledi Nuovo tv, vorrebbe rivedere gli accordi sul divorzio con. Si tratta di una vera cannonata che arriva all'improvviso. In questi mesi gli accordi sul loro divorzio sono rimasti nell'ombra: nessuno sa cosa sia stato messo nero su bianco dai loro avvocati. Ma si parla, da rumors, ci cifre a doppi zeri. La, protagonista prima di un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli e poi di una clamorosa lite con Giulia Salemi, adesso sarebbe troppo presente sulle scene - secondo il suo ex marito. E dalleraccolte dal settimanale di ...

