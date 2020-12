Del Piero iscritto al corso da Allenatore Uefa A | con lui altri grandi campioni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Alex DelaldaA a Coverciano: insieme all’ex capitano bianconeroUn comunicato della Figc rivela i nomi dei prossimi partecipanti aldaA a Coverciano. In lista c’è Alessandro Del, pronto a cominciare una nuova avventura come tecnico. Insieme all’ex capitano bianconero: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Bobo Vieri eex giocatori. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juventusnews24.com Leggi su ...