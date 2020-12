Covid, Conte: 'In due settimane tutte le Regioni saranno gialle, vietati gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio' (Di giovedì 3 dicembre 2020) commenta Conte: ecco le misure anti Covid per il Natale Facebook 1 di 12 Facebook 2 di 12 Facebook 3 di 12 Facebook 4 di 12 Facebook 5 di 12 Facebook 6 di 12 Facebook 7 di 12 Facebook 8 di 12 Facebook ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) commenta: ecco le misure antiper il Natale Facebook 1 di 12 Facebook 2 di 12 Facebook 3 di 12 Facebook 4 di 12 Facebook 5 di 12 Facebook 6 di 12 Facebook 7 di 12 Facebook 8 di 12 Facebook ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Covid, Conte presenta nuovo dpcm: “Ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio”, ultime notizie Fanpage.it Dpcm Natale, Giuseppe Conte: “Stiamo evitando lockdown generalizzato. La strada è ancora lunga. Non abbassiamo la guardia”

«Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi sull'approvazione del nuovo Dpcm sulle misure anti ...

Conte: vaccino anti-Covid non sarà obbligatorio

“Siamo per un approccio liberale sul tema della distribuzione del vaccino anti-Covid: per questo motivo faremo di tutto per garantirne la volontarietà. In ogni caso, se riusciremo ad abbassare ulterio ...

"Siamo per un approccio liberale sul tema della distribuzione del vaccino anti-Covid: per questo motivo faremo di tutto per garantirne la volontarietà. In ogni caso, se riusciremo ad abbassare ulterio ...