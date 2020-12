Covid | Aldo Moser scomparso a 86 anni | grave lutto per Ignazio

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il mondo del ciclismo è in. Si è spento all’età di 86uno dei più grandi ciclisti italiani. Era ricoverato da alcuni giorni presso l’ospedale di Trento a causa del-19 ed è venuto a mancare nella giornata di mercoledì 2 dicembre per alcune complicazioni legate al virus. Il conoravirus purtroppo non lo ha risparmiato portando via una leggenda del mondo dello sport. Era fratello di Diego, Francesco ed Enzo nonché zio di Moreno. Anch’essi sono stati ciclisti professionisti su strada. Gareggiò con i suoi tre fratelli nel 1973 con la maglia della Filotex e conta 12 successi in carriera. Capostipite della dinastia di campioni trentini, nel 1991 ha ricevuto il “Premio Ciclismo Vita Mia“., la lunga carriera Nato a Giovo il 7 febbraio del ...