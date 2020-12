Bebe Vio multata ora si difende: “Ero al bar dopo le 18, non ho ucciso nessuno” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Treviso, 3 dic – La campionessa paralimpica Bebe Vio è stata multata per aver violato il coprifuoco delle ore 18 nei ristoranti e nei bar: si trovava infatti in un locale dopo l’orario consentito, in compagnia di un’altra decina di persone. Ammette di aver sbagliato e ridimensiona l’accaduto: “Ero con la mascherina, non ho ucciso nessuno”. Bebe Vio: “Mi cerca il mondo intero, troppo risalto” Così Bebe Vio cerca di difendersi sulle pagine del Corriere della Sera: “Ho sbagliato: sono andata in quel locale a trovare un’amica di infanzia che fa lì la cameriera e non vedevo da anni, perché non torno mai a casa, e mi sono fermata dopo l’orario di chiusura mentre lei sparecchiava”. Una condizione sicuramente simile a quella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Treviso, 3 dic – La campionessa paralimpicaVio è stataper aver violato il coprifuoco delle ore 18 nei ristoranti e nei bar: si trovava infatti in un localel’orario consentito, in compagnia di un’altra decina di persone. Ammette di aver sbagliato e ridimensiona l’accaduto:con la mascherina, non hoVio: “Mi cerca il mondo intero, troppo risalto” CosìVio cerca dirsi sulle pagine del Corriere della Sera: “Ho sbagliato: sono andata in quel locale a trovare un’amica di infanzia che fa lì la cameriera e non vedevo da anni, perché non torno mai a casa, e mi sono fermatal’orario di chiusura mentre lei sparecchiava”. Una condizione sicuramente simile a quella ...

