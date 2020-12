Bebe Vio multata | era al bar con gli amici dopo le 18

(Di giovedì 3 dicembre 2020)Vioper aver infranto le norme anti-Covid. La celebre campionessa paralimpica azzurra, vincitrice di numerosi titoli iridati e continentali, sarebbe statainfatti, per essersi fermata con alcuniall’interno di un locale, oltre le 18, ovveroil coprifuoco stabilito per il Covid. La schermitrice è stata sorpresa dai carabinieri avvertiti da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AndreaInterNews : Bebe Vio...la il coprifuoco. - leggoit : Bebe Vio, festa con gli amici al bar oltre il coprifuoco delle 18: multata di 400 euro - Gazzettino : Al bar con gli amici oltre il coprifuoco, #bebe vio multata - ilmessaggeroit : Bebe Vio, festa a Treviso con gli amici al bar oltre il coprifuoco delle 18: multata di 400 euro - larenait : I carabinieri intervenuti nel locale intorno alle 20 -

Ultime Notizie dalla rete : Bebe Vio

Un obiettivo di grande rilievo, per un paese che non ha mai mancato di sottolineare i trionfi di una Bebe Vio o un Alex Zanardi. Parlando delle barriere culturali ancora presenti nel nostro paese, poi ...Bebe Vio, campionessa paralimpica azzurra, vincitrice di numerosi titoli iridati e continentali, sarebbe stata multata per essersi fermata con alcuni amici all'interno di un locale, oltre le ...