“Addio, regina della fiction”. Tv in lutto: va via la colonna di ‘Don Matteo’ e ‘Doc’ (Di giovedì 3 dicembre 2020) Addio alla “regina delle fiction”. Mondo della televisione in lutto per questa morte prematura che ha lasciato un grande vuoto. C’è la sua esperienza e il suo talento dietro le fiction di successo più amate dal pubblico come Don Matteo, Sotto copertura, Che Dio ci aiuti, Medici e Diavoli, Doc – Nelle tue mani fino alla serie evento Leonardo in uscita nel 2021: il 29 novembre scorso è scomparsa Sara Melodia, la direttrice editoriale di Lux Vide e sceneggiatrice di fiction seguitissime. Lascia il marito Lorenzo e i tre figli: Maddalena, Benedetta e Filippo Maria, come riporta l’Ansa che pubblica anche la foto dei funerali. L’ultimo saluto mercoledì 2 dicembre e a Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, e alla presidente Matilde Bernabei si sono stretti gli attori che hanno lavorato nei progetti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Addio alla “delle. Mondotelevisione inper questa morte prematura che ha lasciato un grande vuoto. C’è la sua esperienza e il suo talento dietro le fiction di successo più amate dal pubblico come Don Matteo, Sotto copertura, Che Dio ci aiuti, Medici e Diavoli, Doc – Nelle tue mani fino alla serie evento Leonardo in uscita nel 2021: il 29 novembre scorso è scomparsa Sara Melodia, la direttrice editoriale di Lux Vide e sceneggiatrice di fiction seguitissime. Lascia il marito Lorenzo e i tre figli: Maddalena, Benedetta e Filippo Maria, come riporta l’Ansa che pubblica anche la foto dei funerali. L’ultimo saluto mercoledì 2 dicembre e a Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, e alla presidente Matilde Bernabei si sono stretti gli attori che hanno lavorato nei progetti ...

