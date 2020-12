Ylenia Carrisi, per Romina Power sono giorni difficili e di speranza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Romina Power non si è mai arresa in questi lunghi anni nella ricerca e nel ricordo di sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans nel mese di dicembre del 1993. Questi per l’artista sono giorni difficili: il 29 novembre la figlia scomparsa fa il compleanno e lei come ogni anno, nel mese di novembre, la ricorda. “Un giorno rideremo di nuovo insieme”, scrive Romina Power su uno dei tantissimi post dedicati a Ylenia. In un altro, che mostra la foto della ragazza, c’è scritto “Where is Ylenia?” (dov’è Ylenia?). giorni di tormento, di ricerche, di dolci ricordi, ma anche di speranza di poterla riabbracciare un giorno. Proprio in queste ore, la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)non si è mai arresa in questi lunghi anni nella ricerca e nel ricordo di sua figlia, scomparsa a New Orleans nel mese di dicembre del 1993. Questi per l’artista: il 29 novembre la figlia scomparsa fa il compleanno e lei come ogni anno, nel mese di novembre, la ricorda. “Un giorno rideremo di nuovo insieme”, scrivesu uno dei tantissimi post dedicati a. In un altro, che mostra la foto della ragazza, c’è scritto “Where is?” (dov’è?).di tormento, di ricerche, di dolci ricordi, ma anche didi poterla riabbracciare un giorno. Proprio in queste ore, la ...

