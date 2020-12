Vino | collezione Pinchiorri all’asta a Ginevra Valore | 2 milioni di franchi svizzeri

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ladipregiato disarà presentata all'asta Kingdoms di Baghera/wines del prossimo 6 dicembre, a: in totale 24 bottiglie per unstimato di duedi. In totale i lotti presenti saranno 273

Arriva Natale. E i vini si vestono a festa. Sotto l’albero bottiglie da collezione, cassette pop o limited edition, abbinamenti gourmet. Per idee regalo preziose, fantasiose e anche golose. Come i cof ...La collezione di vino pregiato di Pinchiorri sarà presentata all’asta Kingdoms di Baghera/wines del prossimo 6 dicembre, a Ginevra: in totale 24 bottiglie per un valore stimato di due ...