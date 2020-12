Vincolo Quinquennale, L’Annuncio di Fioramonti: L’Emendamento Sulla sua Abolizione Verrà Discusso in Commissione Bilancio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione, pubblica un messaggio su Facebook dove annuncia che L’Emendamento sull’Abolizione del Vincolo Quinquennale da lui proposto Verrà Discusso in Commissione Bilancio. “Mai come quest’anno si è evidenziata la necessità di una maggiore prossimità tra luogo di lavoro/formazione e vita personale. Abbiamo visto quanto sia stato difficile spostarsi sul territorio nazionale, Leggi su youreduaction (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lorenzo, ex ministro dell’Istruzione, pubblica un messaggio su Facebook dove annuncia chesull’delda lui propostoin. “Mai come quest’anno si è evidenziata la necessità di una maggiore prossimità tra luogo di lavoro/formazione e vita personale. Abbiamo visto quanto sia stato difficile spostarsi sul territorio nazionale,

Roberto_Bosio : Fioramonti annuncia: “L’abolizione del vincolo quinquennale sarà discussa e votata in Commissione Bilancio”… - scuolainforma : Fioramonti: ‘Presentato emendamento sull’abolizione del vincolo quinquennale’ - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo, abolizione vincolo quinquennale: sarà discusso l'emendamento - - orizzontescuola : Fioramonti annuncia: “L’abolizione del vincolo quinquennale sarà discussa e votata in Commissione Bilancio” - scuolainforma : Abrogazione vincolo quinquennale, emendamenti e proposte -

