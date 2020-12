Vaccino Pfizer-BioNTech | il Regno Unito lo userà per primo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Via libera nel: è ilPaese occidentale ad approvare unanti-Covid. Londra ha acquistato 40 milioni di dosi. Le prime arriveranno già nei prossimi giorni Ildisarà disponibile nel. Il tutto avverrà a partire dalla prossima settimana. Questo perchè ilha approvato ilanti-covid. In questo modo diventerà così ilPaese occidentale ad approvare uncontro SARS-Cov-2. Questo è un passo importante nella storia della pandemia. Infatti la strada ...

RobertoBurioni : I dati definitivi del vaccino Moderna sono simili - ed egualmente entusiasmanti - rispetto a quelli Pfizer. In più… - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - TgLa7 : #Covid_19 : Gb approva l'uso del #vaccino Pfizer-BioNTech ++ Media: sarà disponibile dalla prossima settimana - max_ronchi : CORONAVIRUS, IL REGNO UNITO E' IL PRIMO PAESE AL MONDO AD APPROVARE L'USO DEL VACCINO PFIZER - pierpi13 : RT @antonellaviol17: UK è il primo paese ad approvare il #vaccino Pfizer. L’ente regolatorio britannico MHRA ha dichiarato il vaccino effic… -

"Il vaccino sarà somministrato gratis a tutti gli italiani ... 26,92 da J&J, 40,38 da Sanofi, 26 da Pfizer-Biontech, 30,285 da Curevac e 10,769 da Moderna. "Al momento - ha aggiunto Speranza - non è ...Vaccinazioni anti-Covid. Ci sono novità. Il San Bortolo è in prima fila per ricevere il primo quantitativo di dosi del vaccino sviluppato... Scopri di più ...