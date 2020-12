Ultime Notizie Roma del 02-12-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non Bretagna approvato l’uso del vaccino anti coronavirus Versailles serie Un te che sarà disponibile nel paese a partire dalla prossima settimana lo riferiscono i media britannici Regno Unito diventa così il primo paese al mondo da provare il vaccino della Zeiss Vision Tech per un uso diffuso Cambiamo argomento Donald Trump ha discusso con i suoi consiglieri se concedere una grazia preventivo e i suoi tre figli adulti Donald Trump Jr Eric Trump e Ivanka ero già oltre che adesso avvocato personale Rudy Giuliani lo scrive New York Times il presidente uscente il dipartimento di giustizia della Futura amministrazione biden si vendichi contro di lui colpendolo i familiari collaboratori più stretti ma Trump su Twitter e sostiene che la notizia è falsa e minaccia di porre il ...