The Prom | pioggia di critiche su James Corden per il ritratto grossolano e offensivo di un uomo gay

James Corden al centro delle polemiche per il modo in cui interpreta un personaggio gay in The Prom, la sua performance definita "offensiva". La performance di James Corden in The Prom è finita al centro delle polemiche perché la sua rappresentazione di un uomo gay sarebbe stata ritenuta "grossolana e offensiva" da molti critici e giornalisti. In The Prom James Corden veste i panni dell'attore di Broadway Barry Glickman, interpretato nella versione teatrale dal Brooks Ashmanskas, forte di una performance che gli ha fruttato una candidatura ai Tony Awards. Barry è uno scoppiettante divo di Broadway apertamente gay, ruolo a quanto pare inadatto a Corden tanto che qualcuno si è chiesto il perchè di questa ...

